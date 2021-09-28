المئات من المواطنين في ميسان يحيون ذكرى الزيارة الاربعينية في المراقد الدينية في المحافظة

2021/09/28 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / احيا المئات من المواطنين في محافظة ميسان ذكرى الزيارة الاربعينية في المراقد الدينية في المحافظة".وتوجهت افواج الزائرين سيراً على الاقدام من قضاء العمارة (مركز المحافظة) الى مرقد "سيد منهل" في القضاء المذكور".فيما شهدت المراقد الدينية الاخرى مثل مرقد "السيد سروط" الموجود في قضاء المجر الكبير ، ومرقد "السيد عبد الله بن علي" في قضاء قلعة صالح ، توافد العشرات من المواطنين لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام"./انتهى

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