2021/09/28 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اللواء ركن متقاعد عماد علو، ان العراق دفع مبلغ 72 مليون دولار كتعويض عن القصف الصاروخي ضد اسرائيل في عام 1991، نافيا بناء القبة الحديدية الاسرائيلية من اموال العراق.

وقال علو في حديث متلفز تابعه NRT عربية اليوم (28 ايلول 2021)، "ان لجنة التعويضات المنبثقة من توصيات الامم المتحدة اقرت بتعويض اسرائيل بملغ 72 مليون دولار كتعويضات عن القصف العراقي، بعدما كانت تطالب بـ3 مليارات،" مبينا ان "هذه التعويضات وزعت على 68 شركة و13 شخصية اسرائيلية وبدأ صرف تلك المبالغ بعد عام 1993."

وأضاف علو فيما يتعلق بالقبة الحديدية هي نتيجة الحرب الاسرائيلية على لبنان ونتيجة الصواريخ التي سقطت شمال اسرائيل من قبل حزب الله اللبناني، وبلغت 4 الالف صاروخ،" مشيرا ان بعد عام 2007 اقرت وزارة الدفاع والحكومة الاسرائيلية بناء القبة الحديدية التي دخلت الخدمة عام 2011."

وكان وزير الدفاع الاسبق عبد القادر العبيدي قد صرح في وقت سابق ان اسرائيل بنت منظومة القبة الحديدية من اموال العراق.

وقال العبيدي في تصريحات صحفية ان اسرائيل اخذت تعويضات هائلة عن كل صاروخ سقط على اراضيها، مبينا ان القبة الحديدية بنيت من اموال العراق.

و في 18 يناير 1991، بعد يوم واحد من حرب الخليج الثانية، بدأت القوة البرية العراقية، تحت قيادة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، باطلاق 39 صاروخ سكود (أرض أرض) باتجاه أهداف داخل إسرائيل، حيث كانت الأهداف تتمركز، في تل أبيب وميناء حيفا وصحراء النقب، ما خلف عشرات الضحايا ومئات حالات الهلع والفزع.



وتجنبت إسرائيل الرد العسكري بناء على طلب الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اثنان وسبعون مليون دولار تعويضات عراقية لاسرائيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اثنان وسبعون مليون دولار تعويضات عراقية لاسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).