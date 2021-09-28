النقل تعلن عدد الزائرين الذين تم نقلهم عبر الخطوط الجوية العراقية (صور)

2021/09/28 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن

إجمالي أعداد المسافرين الذين تم نقلهم

على متن إسطولها الجوي الى مطار النجف

الأشرف الدولي.

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط

الجوية العراقية عباس عمران في بيان

ت

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