نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بجهود وسائل الاعلام خلال الزيارة الاربعينية

2021/09/28 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم

الثلاثاء، بجهود وسائل الاعلام خلال

الزيارة اربعينية الامام الحسين عليه

السلام.

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "نقابة الصحفيين العراقيين

تعبر ع

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