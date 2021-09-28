الكاظمي يشكر القوات الامنية على نجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية

2021/09/28 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الثلاثاء، الشكر للقوات الأمنية بكل

صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة

الأربعينية.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخبرية،

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