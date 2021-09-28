2021/09/28 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الثلاثاء، نجاح خطة الجهاز الخاصة بتامين زيارة الأربعين، دون تسجيل اي خروقات امنية تذكر .وأكد الأسدي، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسدي يعلن نجاح خطة جهاز الامن الوطني الخاصة بتامين زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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