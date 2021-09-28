عاجل | الحزب الديمقراطي الكردستاني يعيد فتح مقرع في مخمور والمغلق منذ 4 سنوات

2021/09/28 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الحزب الديمقراطي الكردستاني يعيد فتح مقر في مخمور والمغلق منذ 4 سنوات

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