جهاز الامن الوطني يعلن نجاح خطته الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية

2021/09/28 | 16:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الثلاثاء، نجاح خطة الجهاز الخاصة بتأمين زيارة الأربعين، دون تسجيل اي خروقات امنية تذكر .وأكد الأسدي، في بيان، ان “الخطط كانت محكمة من خلال تنفيذ عمليات إستباقية ساهمت في إفشال المخططات الارهابية التي كانت تروم استهداف الزائرين”.وأشاد “بدور ضباط ومنتسبي جهاز الامن الوطني […]

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