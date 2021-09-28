الأسدي يعلن نجاح خطة جهاز الأمن الوطني لتأمين زيارة الأربعينية

2021/09/28 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، نجاح خطة الجهاز الخاصة بتأمين زيارة الأربعين دون تسجيل أي خروقات امنية تذكر.

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وقال المكتب الإعلامي للجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2021)، ان "رئيس الجهاز عبد الغني الأسدي أكد إن الخطط كانت محكمة من خلال تنفيذ عمليات إستباقية ساهمت في إفشال المخططات الارهابية التي كانت تروم استهداف الزائرين".

وأشاد الأسدي بـ "دور ضباط ومنتسبي جهاز الامن الوطني والأجهزة الامنية كافة لما بذلوه من جهود وتنسيق عالي المستوى لحماية جموع الزائرين".

وجدد الأسدي تاكيده على "وجوب إستمرار الحيطة الأمنية والحذر لاسيما وان العراق مقبل على تحدياً امنيا اخر يتمثل في انجاح العملية الانتخابية وحفظ أمن وسلامة الناخبين".

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