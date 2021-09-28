2021/09/28 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المستشار الجديد لحركة “طالبان” في جامعة كابل أنه سيتم منع النساء من الدخول إلى الحرم الجامعي، إلى أجل غير مسمى، سواء كمعلمات أو طالبات، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “طالبان” تمنع النساء من دخول حرم جامعة كابل إلى أجل غير مسمى المركز الخبري الوطني.

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