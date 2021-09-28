"لشمانة" تهدد 3 مدن عراقية وتثير القلق بعد حادث قره تبه

2021/09/28 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، وجود بؤرة ساخنة باتت مصدر تهديد لثلاث مدن عراقية شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان"المحيط الشرقي لناحية قره تبه استهدف قبل ايام بـ5 قذائف هاون دون اي اصابات وهو اول حادث من نوعه من اشهر ما اثار القلق من احتمالية تكراره مع قرب الانتخابات".واضاف التميمي، انه "وفق المعلومات بان مصدر اطلاق الهاونات جاء من منطقة لشمانة وهو عبارة عن زور من القصب والادغال المترامي يقع قرب بحيرة حمرين ويمثل ماوى كبير لخلايا داعش ونقطة انطلاقها لتنفيذ هجمات صوب 3 مدن ( السعدية- جلولاء- قره تبه)".واشار الى ان"حادثة يوم امس اثارت القلق من معاودة الاستهداف مرة اخرى وان تتحول لشمانة الى مركز كبير لخلايا داعش خاصة وان موقعها الاستراتيجي يتيح لها التسلل الى محيط قرى محررة كثيرة بسبب التداخل الجغرافي".

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