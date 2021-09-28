دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الكثير من دهون الألبان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب

2021/09/28 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار بحث جديد صادر عن فريق دولي من العلماء، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من دهون الألبان لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن يتناولون كميات أقل من دهون الألبان.ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الأحماض الدهنية، مما يدل على تناول كميات كبيرة من دهون الألبان، لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

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