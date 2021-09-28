مستشار الأمن القومي والسفير الأمريكي يبحثان ملف الانتخابات العراقية وأهمية توفير أسباب إنجاحها

2021/09/28 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها.وذكرت المستشارية في بيان:" انه جرى خلال اللقاء بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران جنيفر گافيتو، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتعزيز الاستقرار والحوار في المنطقة".وتطرق الجانبان إلى ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها، بما يحقق تطلعات جميع العراقيين.وبحث اللقاء ايضا ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة، لعودة جميع النازحين إلى مدنهم، وإنهاء هذا الملف الإنساني./انتهى7

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