رئيس جهاز الأمن الوطني يعلن نجاح خطة الجهاز الخاصة بتامين زيارة الأربعين

2021/09/28 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا/نينا/ أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بتأمين مراسيم زيارة الأربعين دون تسجيل اية خروقات امنية تذكر .وأكد الأسدي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إن الخطط كانت محكمة من خلال تنفيذ عمليات إستباقية ساهمت في إفشال المخططات الارهابية التي كانت تروم استهداف الزائرين .مشيدا بدور ضباط ومنتسبي جهاز الامن الوطني والأجهزة الامنية كافة لما بذلوه من جهود وتنسيق عالي المستوى لحماية جموع الزائرين .وجدد تاكيده على وجوب إستمرار الحيطة الأمنية والحذر لاسيما وان العراق مقبل على تحد امني اخر يتمثل في انجاح العملية الانتخابية وحفظ أمن وسلامة الناخبين ./انتهى7

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