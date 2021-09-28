محافظ عراقي يفاجئ مرشحي الانتخابات بقرار ويتعهد بتنفيذه خلال ساعات

2021/09/28 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الثلاثاء، اعتذاره عن استقبال المرشحين للانتخابات في مكتبه من أبناء المحافظة اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لمحافظ ذي قار ماجد السفاح اليوم، (28 ايلول 2021)، انه "من آجل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة وإعطاء فرص متساوية للجميع في المنافسة".

وأضاف "أعلن السيد محافظ ذي قار الدكتور أحمد غني الخفاجي اعتذاره عن استقبال السادة المرشحين للانتخابات في مكتبه من أبناء المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/٢٩ متمنيا للجميع الموفقية والنجاح في ظل تنافس شريف واجواء انتخابية عادلة وآمنة إن شاء الله".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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