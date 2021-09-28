لقطات حصرية.. شاهد كربلاء في يوم الاربعين

2021/09/28 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية

لجموع الزائرين التي احيت يوم

الاربعين، وهو ذكرى مرور اربعين يوماً

على واقعة الطف سنة 61 هـ، والتي استشهد

فيها الامام الحسين واخيه ابي الفضل

العباس واهل بيته عليهم ا

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