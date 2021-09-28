2021/09/28 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم

(فيفا) إلى البصرة في جنوب العراق لتقييم

الأوضاع الأمنية في المدينة النفطية،

في إطار رفع الحظر عن إقامة المباريات

الدولية على استاد البصرة.

وقال وزير الشباب و

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