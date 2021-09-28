2021/09/28 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت ”أوبك“، اليوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط سينمو بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، مضيفة أن العالم بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في إنتاج النفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أوبك” تتوقع انتعاش الطلب على النفط قبل ثباته بعد 2035 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أوبك” تتوقع انتعاش الطلب على النفط قبل ثباته بعد 2035) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أوبك” تتوقع انتعاش الطلب على النفط قبل ثباته بعد 2035) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).