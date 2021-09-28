زيارة الأربعين.. كربلاء استقبلت أكثر من 16 مليون زائر

2021/09/28 | 17:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت العتبة العباسية، دخول أكثر من 16 مليون زائر لكربلاء خلال زيارة الأربعين.

وقالت العتبة في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عددُ زائري أربعينيّة الإمام الحسين بلغ أكثر من 16 مليون زائر".

من جانبه، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، نجاح خطة الجهاز الخاصة بتأمين زيارة الأربعين دون تسجيل أي خروق أمنية تذكر.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز في بيان، إن "رئيس الجهاز عبد الغني الأسدي أكد أن الخطط كانت محكمة من خلال تنفيذ عمليات استباقية ساهمت في إفشال المخططات الارهابية التي كانت تروم استهداف الزائرين".

وأشاد الأسدي بـ"دور ضباط ومنتسبي جهاز الأمن الوطني والأجهزة الامنية كافة لما بذلوه من جهود وتنسيق عالي المستوى لحماية جموع الزائرين".

وجدد الأسدي تاكيده على "وجوب استمرار الحيطة الأمنية والحذر لا سيما وأن العراق مقبل على تحد أمني ىخر يتمثل في إنجاح العملية الانتخابية وحفظ أمن وسلامة الناخبين".

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