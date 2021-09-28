تحليل: صفقات حرق الغاز ستمكن العراق من حل أكبر مشاكله

2021/09/28 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشير تحليل نشره موقع أويل برايس، المتخصص في الطاقة والاقتصاد، إلى أن العراق قد يتجه إلى صفقات لوقف "حرق الغاز" وتصديره لتصبح من الدول المصدر للغاز والبتروكيماويات.

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