بعثة الرصافة الطبية إلى كربلاء تختتم مهمتها باستقبال عشرات الآلاف من الحالات

2021/09/28 | 17:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الثلاثاء، اختتام البعثة الطبية الخاصة بها الى كربلاء عملها باستقبال 70915 مراجعاً من الزائرين، بينهم حالات طارئة وفحوصات مختبرية واسنان.

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وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة محمد جهاد جواد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2021)، إن "البعثة الطبية الخاصة بصحة الرصافة واصلت استقبال الزائرين المراجعين لفرقها في مقرها منذ وصولها ولغاية اليوم الذي اختتمت به عملها".

وأضاف أن "فرق البعثة الطبية استقبلت 70915 مراجعا من الزائرين في كربلاء بمختلف الحالات المرضية"، مشيراً إلى أن "وحدة الطوارئ استقبلت 21662 مراجعا بمختلف الحالات المرضية الطارئة خاصة من اصحاب الامراض المزمنة".

وأفاد جهاد أن "فرق المختبر استقبلت 2969 مراجعا زائرا وأجرت لهم فحوصات مختبرية فيما استقبلت وحدة الاسنان 2630 مراجعا، والعيادة الخارجية 34102 في وقت عالجت فرق العلاج الطبيعي 6150 حالة والضماد 3343 حالة من الزائرين".

من جانبه، أكد رئيس البعثة الطبية لصحة الرصافة في كربلاء كريم بهار أن "البعثة الطبية اختتمت عملها بالعمل ليلا ونهارا في استقبال المراجعين من زائري كربلاء المقدسة وتقديم الخدمات الصحية لهم".

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