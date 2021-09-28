الحشد الشعبي: الزيارة الأربعينية لم تشهد أي خرق أمني او تهديد للزائرين

2021/09/28 | 17:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة الأربعينية لم تشهد أي خرق أمني او تهديد لحياة الزائرين.وقال معاون رئيس أركان الهيئة، ياسر العيساوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “المهمة الموكلة للحشد هي تأمين طرق الزائرين في المناطق الحدودية الشرقية للعراق وبالتحديد منفذي الشلامجة وزرباطية وصولاً الى مدينة كربلاء”، مبيناً أن “قوات الحشد […]

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