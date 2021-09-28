فتوى جديدة تخص بيع البطاقات الانتخابية: من الكبائر (وثيقة)

2021/09/28 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأصدرت رابطة العلماء في العراق، اليوم الثلاثاء، فتوى تخص بيع وشراء البطاقات الانتخابية، واصفة الامر بانه من "الكبائر".

وذكرت شعبة الفتوى في الرابطة بوثيقة موجهة الى ديوان الوقف السني فرع الانبار حصلت عليها (بغداد اليوم): "نود اعلامكم بان بيع وشراء البطاقات الانتخابية محرم شرعا ويدخل من باب التزوير".

ووصفت الامر بانه "من الكبائر في الشريعة الإسلامية".

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