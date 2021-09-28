اخماد حريق داخل شركة شمال بغداد

2021/09/28 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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الدفاع المدني يخمد حادث حريق اندلع داخل كرفانات متخذة كـ منام في شركة الفاو التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن في منطقة التاجي شمال بغداد .

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