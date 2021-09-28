2021/09/28 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

طالبت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بالتدخل وايقاف استغلال المواطنين من خلال الوعود بشمولهم برواتب الحماية الاجتماعية من قبل مرشحين.

وقال نائب المحافظ سامي الحساني في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "هنالك عددا من المرشحين يستغلون احتياج المواطنين ويقومون باستغلالهم لاغراض انتخابية من خلال اطلاق وعود بشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية".

وأشار إلى أن "هؤلاء المرشحين يقومون باستحصال موافقات شكلية على شمولهم بعملية البحث وهذا الامر روتيني ولا يعني ان المواطنين شملوا بالرواتب".

ودعا الحساني "رئيس الوزراء لايقاف هذا الاستغلال والمتاجرة بعوز المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في المثنى.. وعود انتخابية خاوية وحكومتها المحلية تخاطب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في المثنى.. وعود انتخابية خاوية وحكومتها المحلية تخاطب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).