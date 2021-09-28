الهلال الأحمر تقدم خدماتها لزائري الأربعينية

2021/09/28 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قدمت جمعية الهلال الأحمر العراقي، خدماتها لأكثر من 3 ملايين زائر في أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في محافظة كربلاء.وقال مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الأحمر العراقي الدكتور علي مجيد في بيان:" إن أكثر من 2000 متطوع من جمعية الهلال الأحمر من المتدربين تدريبا عاليا عملوا في مدينة كربلاء، فضلا عن عمل 100 متطوع شارك في كل محافظة لتقديم خدمات طبية وإسعافية لأكثر من 3 ملايين زائر" مشيرا" الى اشتراك أكثر من 25 سيارة إسعاف تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات العاجلة ونقل الحالات التي تحتاج الى تداخلات طبية الى المستشفيات ".وتابع" استنفرت جمعية الهلال الأحمر طاقتها لتقديم خدمات طبية عبر 4 عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية لتشخيص الحالات المرضية ، فضلا عن توفير 14 طنا من الأدوية لعلاج الحالات المرضية من قبل 50 طبيا وكوادر تمريضة".ولفت إلى " انتشار 75 مفرزة إسعافية موزعة في كل أنحاء مدينة كربلاء تقدم فيها خدمات، اذ يشارك أكثر من 500 مسعف من المسعفين المدربين، وتقسم المفارز الى ثابتة وجوالة، ويقوم فريق من حملة النقالات متكون من 100 متطوع بنقل المصابين في المناطق التي يصعب دخول السيارات اليها"./انتهى7

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