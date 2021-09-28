2021/09/28 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / تبرعت دولة قطر بمبلغ 265 مليون ليرة / مايعادل 30 مليونا و100 الف دولار/ لاغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات في تركيا .وذكرت قناة تي ار تي التركية : ان تبرع قطر جاء لدعم جهود إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)التركية في اغاثة منكوبي الحرائق التي اجتاحت اخيرا العديد من الغابات والحقول الزراعية والمنتجعات السياحية في عدد من ولايات جنوب غرب تركيا وراح ضحيتها العشرات بين قتيل ومصاب .واشارت القناة التلفزيونية الى ان ادارة الكوارث والطوارىء كانت قد دعت في وقت سابق الى دعم جهودها في اغاثة ضحايا الكوارث حيث بلغ مبلغ التبرعات 902 مليوناً و 863 ألفاً و 848 ليرة / كل مائة دولار تساوي حاليا 880 ليرة /./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تقدم دعما ماليا باكثر من 30 مليون دولار لاغاثة ضحايا الكوارث في تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تقدم دعما ماليا باكثر من 30 مليون دولار لاغاثة ضحايا الكوارث في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).