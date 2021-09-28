2021/09/28 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة الأربعينية لم تشهد أي خرق أمني او تهديد لحياة الزائرين، فيما كشفت عن عدد القوات المشاركة في تأمين الزيارة.وقال معاون رئيس أركان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يكشف عدد القوات المشاركة في تأمين الزيارة ويؤكد: لايوجد خرق امني المركز الخبري الوطني.

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