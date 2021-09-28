حيدر البراك يقدم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة للعراق لدى لبنان

2021/09/28 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت - واع قدم حيدر البراك، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة للعراق لدى لبنان.وقدّم السفير حيدر شياع البراك أوراق اعتماده الى الرئيس اللبناني ميشيل عون سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية اللبنانية، وأقيمت مراسم خاصة بهذه المناسبة في قصر بعبدا حيث عزفت الفرقة العسكرية السلامين الجمهوريين العراقي واللبناني واستعراض حرس الشرف. وأعرب الرئيس ميشيل عون عن سعادته باستقبال السفير، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن شكره وتقديره لمواقف العراق الداعمة للبنان.من جانبه أكد السفير وقوف العراق الى جانب لبنان الشقيق وعزمه على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها بما يخدم البلدين الشقيقين.

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