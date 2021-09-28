منظمة “يونسيف” تحذر من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين

2021/09/28 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين سيما بعدما بلغ مستويات خطيرة.

وأكدت المنظمة الأممية، انها رصدت في عام 2018 تعرض 4 من بين كل 5 أطفال في العراق إلى العنف في المنزل أو المدرسة، مضيفا أنها ترجح ارتفاع الأرقام في الوقت الحالي جراء تزايد حالات العنف في عامي الفين وعشرين والفين وواحد وعشرين.

وطالبت اليونسيف الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة لمرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة، فالأطفال في العراق، بحاجة ماسة إلى حماية وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة آمنة خالية من العنف وملائمة لتطوير قدراتهم وقابلياتهم على أكمل وجه، وفقا للبيان.

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