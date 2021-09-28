2021/09/28 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحيت مدن كربلاء والنجف والكاظمية في بغداد مراسيم زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار في واقعة الطف سنة 61 هجرية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة.

وسارت أعداد مليونية من غالبية محافظات العراق إلى كربلاء للمشاركة في الزيارة الأربعينية، في حين شهد ضريح الأمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف اقبالا من الزائرين كما نظمت العتبة الكاظمية في بغداد مر اسم أحياء الزيارة الاربعينية.

واستذكر المشاركون قيم الشهادة والفداء التي تجسدت بوقفة الحسين في أرض المعركة مضحيا ببنيه وأخوته وأهل بيته إعلاءً لكلمة الله والحق والعدل ضد الظلم والطغيان.

وردد المشاركون في المراسم شعارات تندد بالطغاة وسراق المال العام وسلب حقوق الفقراء مؤكدين التزامهم بمبادئ ثورة الحسين والسير على نهجه الشريف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملايين يشاركون في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين “ع” وسط إجراءات أمنية وصحية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملايين يشاركون في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين “ع” وسط إجراءات أمنية وصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).