آكار: نتواصل مع الجانب العراقي لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

2021/09/28 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أنه على التواصل مع نظيره العراقي جمعة عناد حول إمكانية إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وأكد آكار في تصريح ان بلاده تواصل العمل للتعاون مع الجانب العراقي في مجال أمن الحدود مبينا ان وزارة الدفاع التركية أوضحت لوفد عراقي كان قد قام بزيارة الى أنقرة في الاسابيع الماضية أوضحت كيفية قيام تركيا بتأمين الحدود من خلال نظام الأمن المادي للحدود في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

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