الحشد الشعبي يعلن مشاركة 14 ألف مقاتل بتأمين الزيارة

2021/09/28 | 17:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة الأمنية الملقاة على عاتق الحشد هذا العام كانت مبنية على محورين.

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