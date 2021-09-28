2021/09/28 | 17:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن التحالف الدولي ضد داعش في العراق، الثلاثاء، عن تسليم قوات البيشمركة 50 مركبة من خلال البرنامج الأميركي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش.وذكر التحالف في تدوينة، ان “التعاون الأمني وبناء قدرات الشركاء يعد أمرًا ضروريًا للنجاح المستمر لمهمة عملية العزم الصلب من أجل تحقيق هزيمة داعش وضمان منطقة مستقرة وآمنة”.واضاف “استلمت اليوم البيشمركة 50 مركبة من خلال البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش، الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي يسلّم قوات البيشمركة 50 مركبة عبر برنامج التدريب والتجهيز عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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