في أول جلسة استماع بالكونغرس.. وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن خطط الانسحاب من أفغانستان

2021/09/28 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن خطة الانسحاب من أفغانستان، وذلك في أول جلسة استماع بالكونغرس لكبار القادة العسكريين منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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