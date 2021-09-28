حريق داخل وزارة شمالي بغداد

2021/09/28 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حادث حريق اندلع داخل شركة تابعة لوزارة الصناعة شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات متخذة كـ منام في شركة الفاو التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن في منطقة التاجي شمال بغداد”.

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