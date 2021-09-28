2021/09/28 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البيئة تتحرك لمعالجة 13 مليون طن من أنقاض مخلفات الحروب في أيمن الموصل » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:49

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