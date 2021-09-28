بالصور:انفجار قوي في السويد يخلف ضحايا

2021/09/28 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "تي.تي السويدية" للأنباء

بأنه تم نقل نحو 25 شخصا إلى المستشفى بعد

انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، في

وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب "تي.تي"، فإن الانفجار وقع عند

الساعة الخامسة

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