2021/09/28 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: aKwpn3JEfTU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برهم صالح يكشف أثر انسحاب اميركا على العراق ومصير علاقات السعودية وايران | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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