2021/09/28 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يبدأ، اليوم الثلاثاء، في لندن العرض العالمي الأول لفيلم ”نو تايم تو داي“، الجزء الخامس والعشرون من مغامرات جيمس بوند، التي استحالت خلال ستة عقود ظاهرة ثقافية عالمية، يمكن تلخيصها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “007”..



ما عليك معرفته عن العميل السري جيمس بوند المركز الخبري الوطني.

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