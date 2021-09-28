أوستن: لم يتم إجلاء كل حلفائنا الأفغان بسبب أزمة التأشيرات

2021/09/28 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، إن إنه لم يتم إجلاء كل "حلفائنا الأفغان بسبب أزمة التأشيرات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "أكبر عملية إجلاء في التاريخ" من أفغانستان .

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