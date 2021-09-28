اتحاد الغرف التجارية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأذربيجاني

2021/09/28 | 18:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وقع اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون وتفاهم مع كل من غرفة تجارة وصناعة أذربيجان وهيئة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية.وذكر الاتحاد في بيان، أنه “رغبة في تعزيز التبادل التجاري مع دول العالم كافة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق وبقية الوجهات الاقتصادية الخارجية، زار وفد تجاري برئاسة رئيس اتحاد الغرف […]

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