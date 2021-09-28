داخلية كردستان تؤكد على اهمية سير العملية الانتخابية بصورة حرة وعادلة

2021/09/28 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، على اهمية سير العملية الانتخابية بصورة حرة وعادلة، فيما اوضحت اخذ كافة الاجراءات لضمان اجراء الانتخابات في جو آمن. وذكرت الوزارة في بيان […]

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