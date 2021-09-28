2021/09/28 | 18:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تدمير عجلتين اثنتين ومضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان، أن “أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير عجلتين ومضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية”، مشيرة إلى أن “ذلك تم خلال تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير عجلتين ومضافة لداعش في كركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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