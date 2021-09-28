الصناعة تنفـي ما تناقلتـهُ وسائـل الإعـلام حـول عائديـة شركـة الفـاو إليها

2021/09/28 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الثلاثاء، ما تناقلتـهُ وسائـل الإعـلام حـول عائديـة شركـة الفـاو إليها.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وسائل الإعلام تناقلت اليوم، خبر إندلاع حريق في شركة الفاو وذكرت إنها تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، نود التنويه أن شركة الفاو غير تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن".

ودعا المكتب، وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في تداول الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية في الـوزارة".

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