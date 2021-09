ليفربول يعلن وفاة أسطورته

2021/09/28 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ليفربول، وفاة هدافه التاريخي في الدوري الإنجليزي، روجر هانت، الفائز مع إنجلترا بكأس العالم لكرة القدم 1966 عن 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه اليوم الثلاثاء: “يعلن نادي ليفربول الحداد على وفاة الأسطورة روجر هانت”.

وأضاف: “حصل هانت على لقب فارس وسيتذكره عشاق النادي إلى الأبد باسم السير روجر”.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2021

وسجل هانت ثلاثة أهداف خلال حملة إنجلترا المظفرة للفوز بكأس العالم على أرضها، وكان أيضا الهداف التاريخي لليفربول (في جميع المسابقات) برصيد 285 هدفا في 492 مباراة حتى كسر إيان راش هذا الرقم في 1992.

ومع ذلك، فلا تزال حصيلة المهاجم البالغة 244 هدفا في الدوري الإنجليزي رقما قياسيا للنادي.

وساعد هانت، ليفربول في الفوز بلقبين للدوري وأول ألقابه في كأس الاتحاد في موسم 1964-1965 حين سجل في النهائي أمام ليدز يونايتد.

