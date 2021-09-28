2021/09/28 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YCadUVRcawI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابنة منتسب تهدد بحرق نفسها والضابط يتدخل | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابنة منتسب تهدد بحرق نفسها والضابط يتدخل | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).