بحثا الأمن والانتخابات.. قائد أفريكوم يلتقي رئيس الحكومة الليبية

2021/09/28 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى قائد القوات الأميركية في أفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، برئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع الليبي، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس لمناقشة التطورات في قطاع الأمن وموضوع الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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