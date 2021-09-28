2021/09/28 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ كربلاء المقدسة ، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، رفع 53 ألف طن من النفايات خلال الزيارة الاربعينية.وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المحافظ اجرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع 53 ألف طن من النفايات في كربلاء خلال الزيارة الاربعينية المركز الخبري الوطني.

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