النفط تؤكد: استثمار الغاز المصاحب يوفر فرص عمل للعاطلين

2021/09/28 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن استثمار الغاز المصاحب يدعم الاقتصاد العراقي ويوفر فرص عمل للعاطلين، فيما كشفت عن اتفاق مع شركات عالمية لاستثمار الطاقة المتجددة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة عاصم […]

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